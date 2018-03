Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (23.03.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) war zuletzt ein auffälliger Insiderverkauf zu beobachten.Am 19.03.2018 hat der Vorstand Roger Kavena ein Paket von 150.169 Baumot Group-Aktien zum Kurs von 2,93 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 439.995,00 EUR entspricht.Der Vorstand der Baumot Group AG hat am 15.03.2018 beschlossen, unter Ausgabe von bis zu 1.520.239 neuen Aktien (entspricht 10% des Grundkapitals) eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts durchzuführen, so das Unternehmen in einer Ad hoc-Mitteilung. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals von bisher 15.202.398 EUR um bis zu 1.520.239 EUR auf bis zu 16.722.637 EUR gegen Bareinlagen erhöht werden. Der Erlös der Kapitalerhöhung von bis zu 5 Mio. EUR soll dazu verwendet werden, die Applikations- und Produktionsvorbereitungen der BNOx Hardware-Nachrüstlösung für die meistverkauften Diesel-Pkw vorzubereiten um für ein mögliches Nachrüstgesetz optimal positioniert zu sein.Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:2,6097 EUR -11,13% (23.03.2018, 10:36)