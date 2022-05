Börsenplätze Basler-Aktie:



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (05.05.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Basler wachse - sowohl originär als auch durch Zukäufe - schneller als der Markt. Der Ordervorrat sei mit EUR 150 Mio. sehr hoch. Auch deshalb setze das Management - trotz hoher Unsicherheiten - auf schnelle Expansion; baue die Mitarbeiterschaft aus und tätige Zukäufe, schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngst veröffentlichten Studie.Hintergrund sei die seit einigen Monaten anhaltende große Prognoseunsicherheit in Bezug auf die Lieferketten und Materialversorgung (u.a. Chips). Aktuell habe Basler den Materialfluss und die Produktion - nach Eindruck der Researcher - im Wesentlichen im Griff. Die Kunden müssten allerdings inzwischen lange Lieferzeiten akzeptieren, das zeige auch die Q1/22-Book-to-Bill-Ratio, die auf 125,8 (Vj.: 123,2) angewachsen sei. Der Q1/22-Umsatz sei um 21% auf EUR 66,3 Mio. gewachsen; das EBT dagegen sei um 7% auf EUR 9,2 Mio. (EBT-Marge 13,9% - -430 BP) gesunken. Denn die OPEX (insbesondere der Personalaufwuchs) hätten ihren Wachstumstrend beibehalten, das Bruttoergebnis habe sich in Q1/22 untypischerweise um -440 BP auf 50,2% verschlechtert.Die Guidance FY 22 sei bestätigt worden. Die künftige Lage allerdings dürfte sich nach Analysteneinschätzung eher verschärfen. Lockdowns in China und der Ukraine-Krieg würden von den Researchern genannt, die also durchaus Risiken für die Nachfrageaussichten ausmachen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link