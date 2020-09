Bonn (www.aktiencheck.de) - Alle sechs an der London Metal Exchange (LME) gehandelten Basismetalle werden wegen steigender Konjunkturerwartungen und robuster Nachfrage, insbesondere aus China, nun teurer umgesetzt als zu Beginn dieses Jahres, so die Analysten von Postbank Research.



Als letztes der sechs Basismetalle habe Aluminium die pandemiebedingten Verluste wieder wettmachen können, indem die Preise 24 Prozent seit den Jahrestiefs zugelegt hätten. Ein Index der LME, der alle sechs Basismetalle - Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, Blei und Nickel - umfasse, habe jüngst ein 17-Monats-Hoch erreicht. Im Fokus stünden weiterhin die Kupferpreise. Die Kupfer-Lagerbestände an der LME seien auf den tiefsten Stand seit knapp 15 Jahren gefallen und die Preisstrukturen an den Terminmärkten würden anhaltende Knappheit signalisieren. Zwar dürfte die Annahme einer weiteren Erholung der Weltwirtschaft schon in den Kursen eingepreist sein. Die Basismetalle könnten dennoch Potenzial für weitere Kursgewinne haben, wenngleich diese nicht so dynamisch ausfallen sollten wie in den vergangenen Wochen. (03.09.2020/ac/a/m)



