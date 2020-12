NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,03 USD +0,83% (29.12.2020, 15:30)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

29,42 CAD +0,17% (29.12.2020, 15:31)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis kämpfe weiter mit der Marke von 1.900 Dollar. Gestern habe sich das Edelmetall bis auf fünf Dollar diesem Widerstand genähert, sei jedoch abgeprallt und habe den Handel sogar im Minus beendet. Silber habe sich besser geschlagen, stehe aber heute leicht unter Druck. Nachdem die Minenaktien gestern im US-Handel einen Erholungsversuch gestartet hätten, hätten zumindest die Goldaktien im Handelsverlauf ihre Gewinne wieder abgeben müssen. Die meisten Silberaktien hätten dagegen ihr Plus über die Ziellinie retten können.Auffällig sei: Die Aktien praktisch aller größeren Goldproduzenten und auch Streaming-Unternehmen würden sich schwer tun, in die Gänge zu kommen. Die Aktie von Barrick Gold beispielsweise notiere im Bereich eines Acht-Monatstiefs. Aber damit stehe sie nicht alleine. Auch das Papier des Streaming-Riesen Franco-Nevada habe seit dem Hoch im August über 30 Prozent an Wert eingebüßt und notiere weiter im Bereich eines Mehrmonatstiefs. Angesichts eines Goldpreises bei knapp 1.900 Dollar sei das nur schwer zu verstehen.Natürlich fürchte der eine oder andere Marktteilnehmer, es könnte zu erneuten Minenschließung im Zusammenhang mit Corona kommen. Im März/April des zu Ende gehenden Jahres sei die Minenbranche von Lockdowns hart getroffen. Einige Konzerne hätten ihre Mine für fast zwei Monate schließen müssen - zwei Monate ohne Umsatz und ohne Gewinn. Doch die Situation sei kaum vergleichbar, schließlich hätten zahlreiche Länder vor allem in Lateinamerika den Bergbau als essentiell eingestuft. Minenschließungen in dem Umfang, wie wir sie im Frühjahr gesehen hätten, seien aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,614 EUR -0,44% (29.12.2020, 15:44)