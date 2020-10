NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,04 USD -0,04% (12.10.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

36,81 CAD +2,19% (12.10.2020, 22:16)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Zahlensaison bei den Goldproduzenten habe begonnen. Und sie werde gut ausfallen. Die großen Goldproduzenten wie Barrick Gold oder auch Newmont Goldcorp hätten sich bislang mit Produktionszahlen zurückgehalten. Im Gegensatz zu den endgültigen Finanzzahlen würden die Vorab-Produktionszahlen nicht angekündigt. Aber auch bei Barrick Gold und Newmont Goldcorp rechne "Der Aktionär" mit starken Zahlen und einer weiter verbesserten Cashsituation. Bei dem aktuellen Goldpreis würden sich die Goldproduzenten zu Cashmaschinen entwickeln. Barrick Gold dürfte seinem Ziel, Ende des Jahres bzw. Anfang 2021 netto schuldenfrei zu werden, einen deutlichen Schritt nähergekommen sein. Durch die Bank seien die Minenaktien in diesem Goldpreisumfeld nach wie vor günstig bewertet, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren könnten: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:23,875 EUR +0,59% (13.10.2020, 12:56)