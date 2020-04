Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

35,24 CAD +2,44% (20.04.2020, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,92 USD +1,55% (20.04.2020, 22:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die großen Goldproduzenten wie Barrick Gold hätten im laufenden Jahr einen beeindruckenden Lauf gehabt. Vor allem in den vergangenen Wochen habe die Aktie der Nummer 2 der Branche deutlich zulegen können. Nun trete aber Matthew Murphy, Analyst bei Barclays, auf die Euphoriebremse und stufe das Papier auf "hold" zurück. Er rate dazu, Gewinne mitzunehmen.Gold befände sich in vielen Währungen bereits auf Rekordhoch. Und auch wenn man Gold ins Verhältnis zu Öl oder anderen Rohstoffen setze, ergebe sich ein neuer Rekord. Barclays schlage deshalb vor, sich aus Gold zurückzuziehen. Nach Ansicht des Analysten sollten sich die Dinge trotz des wirtschaftlichen Schadens durch die Covid-19-Pandemie langsam wieder normalisieren."Die Tatsache, dass Gold im Moment so gut aussieht, legt uns nahe, dass es wahrscheinlich nicht viel besser werden kann. Wir sehen im Verlauf des Jahres 2020 Gegenwind für den Goldpreis", habe Murphy geschrieben. "Die Aussichten für Industriegüter sind angesichts der erforderlichen Angebotskürzungen eher schlecht. Hier kann die Geschichte jedoch besser werden." Deshalb sollten Anleger eher auf diesen Bereich setzen. Die Wirtschaft werde sich wieder erholen und das sei schlecht für den Goldpreis. Dagegen hätten Industriemetalle Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:23,10 EUR +0,43% (21.04.2020, 10:33)