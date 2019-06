Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,828 EUR -1,96% (26.06.2019, 16:10)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,72 USD -1,81% (26.06.2019, 15:58)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,59 CAD -2,32% (26.06.2019, 16:04)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold müsse nach dem steilen Anstieg der vergangenen Wochen wieder etwas Feder lassen. Ganz überraschend komme das nicht, knicke doch auch der Goldpreis nach seiner fulminanten Rally ein. Bei dem Versuch, Acacia zu übernehmen, stoße Barrick derweil auf heftige Gegenwehr - und auch Kritik.Das Management von Acacia nehme jetzt in einem 5.000 Wörter umfassenden Dokument Stellung zu dem Übernahmeversuch und prangere die Vorgehensweise von Barrick an. Der Versuch von Barrick, den Steuerstreit von Acacia in Tansania zu lösen, habe nur die Position von Acacia in diesem Streit geschwächt.Barrick Gold habe bis zum 9. Juli Zeit, ein formelles Angebot vorzulegen. Tansanias Präsident John Magufuli solle dies als einzigen Weg sehen, den Streit zwischen seinem Land und Acacia beizulegen. Er weigere sich, einen Deal direkt mit Acacia abzuschließen. Grundsätzlich sei Acacia nach eigenen Angaben nicht abgeneigt, wenn die verbliebenen Minderheitsaktionäre abgefunden würden und Acacia wieder in Barrick integriert werde. Doch Barrick müsste einen Preis zahlen, der den wirklichen Wert des Unternehmens widerspiegle.Auf die Barrick-Aktie habe der Streit wenig Auswirkungen. Barrick habe in der jüngsten Aufwärtsbewegung Konkurrenzen wie beispielsweise Newmont Goldcorp outperformt. Die Barrick-Aktie habe sich auch besser entwickelt als der Minenindex XAU. Der aktuelle Rücksetzer sei kein Beinbruch und überfällig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: