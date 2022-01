Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,82 CAD +0,85% (26.01.2022, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,68 USD +0,97% (26.01.2022, 16:05)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Zahlen von Barrick Gold für das vierte Quartal seien stark gewesen. Der Goldproduzent habe aufgrund dieses Jahresendspurts die eigenen Prognosen für 2021 noch erfüllen können. Dazu sollten die Kosten sogar unter denen des dritten Quartals liegen. Damit spüre Barrick offensichtlich (noch) nichts vom Inflationsdruck, der bei einigen anderen Produzenten bereits zu steigenden Kosten geführt habe. Und es gebe noch mehr gute Nachrichten von den Minen von Barrick Gold.Die Goldminen North Mara und Bulyanhulu in Tansania hätten im vergangenen Jahr eine Produktion von mehr als 500.000 Unzen erreicht. Damit würden diese beiden Minen nun zu den Tier 1 Assets von Barick Gold gehören. Das erstaune auf den ersten Blick, da Barrick diese Minen ursprünglich über die Tochter Acacia habe ausgliedern wollen, sie aber nach einem ewigen Streit mit der Regierung Tansanias wieder in den Konzern integriert habe. Inzwischen würden sie bei Barrick für eine starke Produktion sorgen.North Mara solle mit der geplanten Inbetriebnahme der Nyabirama-Grube im laufenden Quartal und dem geplanten Start der Nyabigena-Grube im dritten Quartal auf dem besten Weg sein, eine voll integrierte Mine zu werden, während Bulyanhulu nach dem Hochfahren der Minentätigkeit im Dezember wieder zu einer kostengünstigen und langlebigen Untertagemine von Weltklasse geworden sei. Barrick rechne damit, dass beide Minen im Jahr 2021 ein deutliches Wachstum ihrer Reserven verzeichnen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,452 EUR +1,19% (26.01.2022, 16:17)