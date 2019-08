Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (07.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten kenne aktuell nur eine Richtung. Die Barrick Gold-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen besser entwickelt als viele Aktien in der Peer-Group. Und das habe Folgen: Kurzzeitig sei Barrick Gold am Montag wieder der größte Goldproduzent gewesen - zumindest gemessen an der Marktkapitalisierung. Am Dienstag sei Newmont Goldcorp wieder vorbeigezogen. Derzeit sei das ein Kopf-an-Kopf-Rennen.Das Ganze überrasche ein wenig! Barrick Gold und Newmont Goldcorp seien an der Börse aktuell praktisch gleich viel wert. Doch blicke man auf die Produktion, dann sehe man, dass Newmont Goldcorp im laufenden Jahr wohl rund 6,5 Mio. Unzen Gold produzieren wolle und damit rund zwei Millionen Unzen mehr als Barrick Gold. Doch Barrick Gold sei deutlich profitabler - den niedrigeren Kosten sei Dank. Außerdem habe sich Newmont mit der Goldcorp-Übernahme einige Minen ins Posrtfolio geholt, die in der Vergangenheit Probleme bereitet hätten. Das habe sich auch bei den Zahlen für das zweite Quartal gezeigt, als vor allem der wochenlange Streik auf der Penasquito-Mine in Mexiko die Bilanz verhagelt habe.Kurzum: Die mittlerweile fast gleiche Marktkapitalisierung von Barrick Gold und Newmont Mining sei auch ein Indiz dafür, dass der Markt die Randgold-Übernahme durch Barrick Gold wesentlich optimistischer sehe als die Goldcorp-Akquisition durch Newmont Mining. Barrick sei angesichts der niedrigeren Kosten der profitablere Konzern. Übrigens: Sei Barrick Gold mit seinem Gebot für die Acacia-Übernahme erfolgreich - wovon Bußler ausgehe - dann dürfte Barrick Gold endgültig in Sachen Marktkapitalisierung an Newmont Goldcorp vorbeiziehen.Freilich, das alles sei nicht in Stein gemeißelt. Einige Jahre her sei Barrick Gold in Sachen Produktion der größte Goldproduzent gewesen. Doch habe man die Marktkapitalisierung betrachtet, dann habe damals Newmont Mining auf Rang 1 gelegen. Aber habe Newmont auch in Sachen Bilanz deutlich besser dagestanden als Barrick.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: