Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis gewesen: Schon seit Jahren wolle der weltweit zweitgrößte Goldproduzent seinen Anteil an der Super-Pit-Mine verkaufen. Das Projekt sei ein 50/50 Joint Venture mit der Nummer eins der Branche Newmont Goldcorp. Obwohl die Mine 2018 über 700.000 Unzen produziert habe, zähle Barrick das Projekt nicht mehr zum Kerngeschäft. Jetzt ist ein Käufer gefunden.Wenig überraschend: Da die Super-Pit-Mine in Australien liege, komme auch der Käufer aus Australien. Der Name selbst dürfte dann aber doch überraschen. Während immer wieder der Name Northern Star als möglicher Käufer kursiert habe, sei es dann tatsächlich Saracen Mineral gewesen, die den Zuschlag erhalten habe. Rund 750 Mio. US-Dollar würden sich die Australier den Kauf der Mine kosten lassen. Saracen werde mit dem Kauf des Barrick-Anteils von Super Pit damit zum Joint Venture Partner von Newmont Mining. Die Produktion von Saracen werde sich damit annähernd verdoppeln.Die Barrick Gold-Aktie konnte gestern nach Bekanntgabe der Neuigkeit zulegen und bleibt einer der Favoriten des AKTIONÄRs unter den großen Goldproduzenten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,224 EUR -0,21% (19.11.2019, 15:57)