NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,56 USD -1,67% (03.12.2020, 16:42)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

30,36 CAD -2,03% (03.12.2020, 16:43)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold sei in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck gekommen. Nach den starken Zahlen zum dritten Quartal, bei denen Barrick unter anderem einen Free-Cash-Flow von 1,3 Milliarden Dollar gemeldet habe, habe der schwächere Goldpreis dafür gesorgt, dass die Aktie deutlich zurückgekommen sei. In den vergangenen beiden Wochen habe die Bewegung einer Kapitulation geglichen. Fundamental sei das nur schwer beziehungsweise gar nicht zu erklären. Das vierte Quartal dürfte erneut stark werden. Der durchschnittliche erzielte Verkaufspreis dürfte erneut über 1.800 Dollar liegen.Das würden offensichtlich auch einige Insider so sehen. Sie hätten in den vergangenen Tagen und Wochen Aktien am Markt gekauft. Im Gegensatz zu Insiderverkäufen, die verschiedene Gründe haben könnten, würden Insiderkäufe in der Regel so gedeutet, dass die Käufer den Kurs der eigenen Aktien im Verhältnis zum operativen Geschäft als zu günstig erachten würden. Da niemand ein Unternehmen besser kennen sollte, als die Insider selbst, werde das in der Regel als gutes Zeichen beziehungsweise Vertrauensbeweis gedeutet. Sicher, bei den Aktien von Goldproduzenten spiele der Goldpreis eine entscheidende Rolle dabei, wie hoch der Gewinn letztlich ausfalle. Deshalb sei das blinde Vertrauen in das Verhalten von Insidern mit Vorsicht zu genießen.Dennoch: Bei Barrick Gold dürften die Insider auf Sicht der kommenden Monate richtig liegen. Die Aktie sei zu Unrecht derart stark unter Druck gekommen. Der komplette Sektor habe sich Ende November in einer Kapitulationsbewegung befunden. Sicher: Aktuell würden wir zunächst einmal eine technische Gegenbewegung sehen. Die Bodenbildung könne sich noch einige Tage/Wochen hinziehen. Doch die Vergangenheit zeige: Sehr häufig habe der Goldmarkt im Dezember einen zyklischen Boden eingezogen. Und die Chancen, dass sich die Geschichte wiederholt, stehen gut, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Barrick Gold-Aktie. (Analyse vom 03.12.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,444 EUR -1,82% (03.12.2020, 16:57)