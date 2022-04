Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,565 EUR -0,07% (07.04.2022, 15:55)



TSX-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

31,04 CAD +0,58% (07.04.2022, 15:50)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,68 USD +0,28% (07.04.2022, 15:41)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSX-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (07.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bislang habe sich der weltweit zweitgrößte Goldproduzent Barrick Gold in Sachen Übernahmen vornehm zurückgehalten. Ihm sei zwar immer wieder Interesse an einigen Konzernen nachgesagt worden, so zum Beispiel an Kirkland Lake Gold oder auch an Great Bear Resources. Doch andere Konzerne seien Barrick zuvor gekommen. Hole Barrick nun zum ganz großen Wurf aus?Die Überlegung sei einfach: Kinross habe sich Great Bear geschnappt. Schnappe sich nun Barrick Gold einfach Kinross und hole sich damit Great Bear durch die Hintertür? Um es vorweg zu nehmen: Vor zwei Wochen wäre die Antwort wohl noch nein gewesen, da rund 13 Prozent der Produktion von Kinross aus Russland gestammt hätten. Doch diese Woche sei bekannt geworden, dass Mine und die Entwicklungsprojekte in Russland an Highland Gold verkaufen wolle. Bis zu 680 Millionen Dollar solle der Verkauf dem Konzern in die Kasse spülen. Nüchtern betrachtet wären die Projekte sicherlich mehr wert gewesen - aber nicht in der aktuellen Situation. Die Anzahl der potenziellen Käufer sei überschaubar gewesen. Eigentlich seien nur russische und eventuell chinesische Konzerne in Betracht gekommen.Gestern sei dazu noch bekannt geworden, dass Kinross die Chirano-Mine in Ghana an Assante Gold verkaufen könnte. Das Projekt sei für Kinross ein eher kleines Projekt und habe im vergangenen Jahr 154.000 Unzen Gold produziert. Das Minenleben sei mit vier Jahren überschaubar gewesen. Für Assante würde dieser Deal sinnvoll sein, da Assantes Bibiani Gold Projekt direkt südlich angrenze.Es deute nun einiges daraufhin, dass sich Kinross für eine potenzielle Übernahme aufhübsche. Nach Ansicht des "Aktionär" wäre Barrick Gold der logische Käufer. Somit könnte Barrick doch noch in den Besitz des Dixie-Projekts von Great Bear kommen. Tasiast in Mauretanien sei für Barrick Gold ein potenzielles Tier-1-Asset mit einer Produktion von rund 500.000 Unzen pro Jahr und auch Paracuta in Brasilien habe das Potenzial für Barrick eine wichtige Mine zu werden. Der Tisch sei also gedeckt für Barrick Gold. So ganz nebenbei würde wieder Platz 1 unter den größten Goldproduzenten winken. (Analyse vom 07.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: