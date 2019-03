Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Es ist ruhig geworden um Barrick Gold. Nachdem es zuletzt praktisch täglich Neuigkeiten bezüglich der feindlichen Übernahme-Offerte für Newmont Mining (ISIN: US6516391066, WKN: 853823) gegeben habe, habe sich inzwischen alle sin Wohlgefallen aufgelöst. Keine Übernahme, dafür ein Joint Venture zwischen den beiden großen Goldproduzenten. Das neue Joint Venture werde das größte Gold produzierende Asset auf diesem Planeten.Beide Unternehmen würden in den kommenden Jahren rund 4 Mio. Unzen jährlich in Nevada produzieren, die Reserven würden sich auf rund 48 Mio. Unzen belaufen. Damit habe man ein rechnerisches Minenleben von zwölf Jahren, das sicherlich durch Exploration und strategische Übernahmen noch deutlich verlängert werden könne. Für Investoren wichtig: Das Joint Venture bringe einiges an Synergien. Hochgerechnet auf die kommenden 20 Jahre spreche man von 4,7 Mrd. Dollar, wobei die beiden Goldproduzenten in den ersten Jahren sicherlich stärker profitieren würden.Das Ganze scheine den Markt aktuell ziemlich kalt zu lassen. Die Barrick Gold-Aktie laufe praktisch seitwärts seit die Übernahmeschlacht begonnen habe. Der Markt schenke dem Joint Venture noch keine Bedeutung. Doch das Joint Venture sei für beide Konzerne, insbesondere aber für Barrick Gold, positiv. Das Einsparpotenzial sei immens.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: