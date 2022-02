Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,33 CAD -1,94% (15.02.2022, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,68 USD -1,94% (15.02.2022, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.02.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Seit dem Jahr 2013 durchlaufe die Aktie von Barrick Gold einen langfristigen Bodenbildungsprozess. In dessen Verlauf könne der Korrekturtrendkanal seit August 2020 als Konsolidierungsflagge interpretiert werden. Interessanterweise würden die beiden Tiefpunkte vom letzten Quartal 2021 bei 17,56/17,27 USD darüber hinaus einen möglichen Doppelboden definieren. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 20,59 USD) und die Nackenlinie der unteren Umkehr (21,19 USD) würden deshalb eine ganz entscheidende Schaltstelle bilden. Schließlich sorge ein erfolgreicher Befreiungsschlag für doppelten Rückenwind.Aus der Höhe des diskutierten Doppelbodens ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 4 USD, welches ausreiche, um die Hochs des vergangenen Jahres bei 25 USD ins Visier zu nehmen. Langfristig lasse eine abgeschlossene Korrekturflagge sogar auf ein Wiedersehen mit dem Mehrjahreshoch vom Sommer 2020 bei 31,22 USD schließen. Die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) liefere möglicherweise einen frühen Hinweis auf die äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf, zumal auch der MACD freundlich zu interpretieren sei.Als Stopp ist dagegen die 38-Wochen-Linie (akt. bei 19,76 USD) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt (Analyse vom 16.02.2022)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,20 EUR -0,07% (16.02.2022, 08:52)