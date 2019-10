NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten habe zwar zum Wochenausklang leicht zulegen können. Doch übergeordnet stecke das Papier nach wie vor in der Korrektur fest. Doch heute melde der Konzern etwas, was sich längerfristig als Meilenstein herausstellen könnte. Nach Jahren des Streits mit der Regierung von Tansania sei es jetzt offensichtlich zu einer Einigung gekommen.Fairerweise müsse man sagen: Nicht Barrick habe sich mit der Regierung von Tansania gestritten, sondern Acacia Mining. Doch da Acacia mehr oder minder eine Tochter von Barrick gewesen sei, habe dieser Streit natürlich auch Barrick Gold betroffen. Jetzt, da Acacia wieder in Barrick integriert worden sei, habe Barrick die Verhandlungen allerdings zur Chefsache machen können. Und man habe rasch eine Einigung erzielen können. Die sehe so aus: Barrick zahle zunächst einmal 300 Mio. USD an die Regierung von Tansania, um alle vermeintlichen Steuerverbindlichkeiten aufzuheben. Im Gegenzug werde das Exportverbot aufgehoben. Gleichzeitig gründe Barrick für alle Minen in Tansania eine neue Gesellschaft, die auf den Namen Twiga Minerals höre. Die Regierung Tansanias werde sich mit 16 Prozent daran beteiligen, die künftigen Erträge sollen im Verhältnis 50/50 geteilt werden."Wir sind definitiv zurück in Tansania", habe CEO Mark Bristow in einer ersten Reaktion gesagt. Für die Regierung solle Twiga als Beispiel dienen, wie sich der Staat künftige Investments in Tansania vorstelle. Das möge sicherlich den einen oder anderen Konzern abschrecken, da das ein vergleichsweise großer Anteil sei, der auf den Staat entfalle. Barrick werde es vor allem darum gegangen sein, einen Streit, der seit Monaten geschwelt habe, zu beenden. Eine ähnliche Einigung habe es vor Monaten schon einmal gegeben, doch diese sei dann vom Acacia-Management zurückgewiesen worden. Das sei wohl der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Anschließend habe Barrick die noch ausstehenden Anteile an Acacia übernommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,40 EUR -0,04% (21.10.2019, 15:36)