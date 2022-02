Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,824 EUR +1,43% (17.02.2022, 14:41)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,21 CAD +7,14% (16.02.2022, 22:17)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,23 USD +7,50% (16.02.2022, 22:03)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Was für ein Befreiungsschlag: Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten habe gestern in Nordamerika 7,5% an Wert gewinnen können. Der Grund seien nicht etwa die Zahlen gewesen, die der kanadische Konzern gestern vorgelegt habe und die leicht über den Schätzungen der Analysten gelegen hätten. Der Grund sei vielmehr die neue Dividendenpolitik und das Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1 Mrd. USD gewesen.Wie gestern bereits berichtet habe Barrick Gold nicht nur die Quartalsdividende auf 0,10 USD je Aktie angehoben, sondern gleichzeitig auch eine Performancedividende in Aussicht gestellt, die sich nach dem Netto-Cashbestand des Unternehmens richte. Demnach wolle Barrick Gold weiter 5 bis 15 Cent je Aktie bezahlen. Zudem dürfte das Aktienrückkaufprogramm in einem Umfang von 1 Mrd. USD den Kurs in den kommenden Monaten stützen. Dazu komme: Der Goldpreis spiele mit. Historisch zwar ungewöhnlich steige der Goldpreis aktuell bereits im Vorfeld der Zinsanhebung. Mittlerweile habe Gold bereits wieder die 1.900-USD-Marke im Visier. Das verleihe den Goldaktien ohnehin Rückenwind.Die Barrick Gold-Aktie sei gestern auf ein frisches Siebenmonatshoch geklettert. Wenn wir uns am US-Dollar-Chart orientieren würden, dann warte zwar ein untergeordneter Widerstand bei 22,80 USD in Form des April-Hochs aus dem vergangenen Jahr auf die Anleger von Barrick Gold. Aber die nächste wirkliche Bewährungsprobe sollte das Hoch aus 2021 bei 25,27 USD werden. Sollte es den Bullen gelingen, diesen Widerstand aus den Markt zu nehmen, dann würden sich die Blicke tatsächlich wieder in Richtung des Hochs aus dem Sommer 2020 bei 30,46 USD (Schlusskursbasis richten) .Bis dorthin hätten die Bullen sicherlich noch einiges an Arbeit vor sich. Doch das Chartbild habe sich mit dem gestrigen Kursanstieg deutlich gebessert. Da Gold heute bereits weiter steige, stünden die Chancen gut, dass Barrick Gold an die gestrige Rally anschließen könne. Die Aktie sei nach wie vor nicht teuer und die Dividendenrendite dürfte nach dem neuen Dividendensystem bei über 3% liegen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: