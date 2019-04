TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,74 CAD -2,79% (16.04.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie habe ihren Ausbruch vorerst nicht bestätigen können. Das Papier des kanadischen Konzerns habe in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben. Angesichts der Tatsache, dass der Goldpreis am Dienstag unter die wichtige Unterstützung bei 1.280 USD gefallen sei, dürfte das aber auch nicht allzu überraschend sein. Operativ befinde sich der Konzern allerdings auf Kurs. Das zeige eine Meldung, die gestern über die Ticker gelaufen sei. Die Kibali-Mine im Kongo, die Barrick Gold durch die Übernahme von Randgold Resources übernommen habe, verzeichne einen starken Start in das laufende Jahr.Die operative Entwicklung sei die eine Sache, die Entwicklung der Aktie die andere. Natürlich hänge die Kursentwicklung einer Goldaktie nicht nur am Goldpreis. Andernfalls hätte z.B. ein Produzent wie Kirkland Lake Gold in den vergangenen drei Jahren keine 400% zulegen können. Der Goldpreis sei aber natürlich eine sehr wichtige Variable. Deshalb dürfte der jüngste Rücksetzer bei Barrick Gold auch weniger auf die operative Entwicklung denn auf die Entwicklung des Goldpreises zurückzuführen sein. Operativ werde 2019 sicherlich ein Übergangsjahr für Barrick Gold. Analysten müssten sich erst einen Überblick verschaffen, wie die Integration von Randgold in Barrick Gold gelinge und wie sich die neue Barrick Gold am Ende darstellen werde. Die Frage sei auch: Welche Projekte werde Barrick Gold noch abstoßen und welche Projekte würden zum Kerngeschäft gehören? Bis sich das neue Profil stärker herauskristallisiert, werde der Goldpreis sicherlich einen größeren Einfluss haben. Mittelfristig sollte sich jedoch die neue Ausrichtung und die Einsparungen, die sich auch aus dem Joint Venture mit Newmont in Nevada ergeben würden, positiv auswirken und Barrick Gold etwas unabhängiger von der kurzfristigen Entwicklung des Goldpreises machen, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,74 EUR -0,15% (17.04.2019, 12:51)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,29 USD -2,49% (16.04.2019, 22:02)