NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 12,44 -0,32% (23.02.2018, 14:41, vorbörslich)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie: unheilvolle Vergangenheit soll sich nicht wiederholen! - AktiennewsGoldproduzent Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) lud gestern zu einem Investorentag ein.Auf Sicht des nächsten Jahrzehnts stellte Barrick Gold eine sinkende Goldproduktion in Aussicht. Wettbewerber Newmont Mining könnte Barrick Gold damit den Rang als weitweit größter Goldproduzent ablaufen.Für den Zeitraum 2019 bis 2022 rechnet das Barrick Gold-Management mit einer durchschnittlichen jährlichen Produktion von 4,2 bis 4,6 Mio. Unzen. Zwischen 2023 und 2027 wird ein Volumen von über 4 Mio. Unzen erwartet.Dabei wurde klargestellt, dass Barrick Gold nicht nach dem Motton "Wachstum wegen des Wachstums willen" agieren wird. Executive Chairman John Thornton. sprach davon, dass Minenunternehmen in guten Zeiten oftmals zu viel Geld für minderwertige Assets bezahlt und in Projekte mit geringem Ertrag investiert haben. Bei Barrick Gold soll sich diese unheilvolle Entwicklung nicht wiederholen. Akquisitionen um jeden Preis sind ausgeschlossen worden.XETRA-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:10,11 EUR -1,56% (23.02.2018, 14:22)Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:10,10 Euro -0,20% (23.02.2018, 14:38)