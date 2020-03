Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (27.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Zwar sei Barrick Gold in Sachen Produktion aktuell nur die Nummer zwei hinter Branchenprimus Newmont Goldcorp Doch der Konzern selbst sehe sich vor einer glänzenden Zukunft. Der Konzern stelle dabei vor allem auf eine stabile Produktion von fünf Millionen Unzen Gold pro Jahr ab und auf einen "signifikanten freien Cashflow". Vor allem ein Asset sei nach Ansicht von Barrick-CEO Mark Bristow das Fundament für eine starke Entwicklung in den kommenden Jahren.Mark Bristow sehe in Nevada Gold Mines, dem Joint-Venture mit Newmont Goldcorp in dem US-Bundesstaat Nevada, die Grundlage für die Zukunft des Konzerns. Nevada Gold Mines habe nach Ansicht von Bristow "enormes Wachstumspotenzial". Dabei sehe Bristow seine Aufgabe nicht nur darin, den Anlegern Wachstum zu präsentieren, sondern es gehe ihm auch darum, wie Barrick mit den Menschen umgehe, der Umwelt und den Einheimischen. Nur so könne langfristig ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut werden und so auch ein langfristiger Return für die Investoren geschaffen werden. Praktisch gleichzeitig mit dieser Erklärung habe die Deutsche Bank Barrick Gold auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel würden die Analysten bei 25 Dollar sehen. Sie würden dabei die Positionierung als einen der größten Goldproduzenten hervorheben - und das in einem Umfeld steigender Goldpreise.Barrick Gold bleibe auch einer der Favoriten unter den großen Goldproduzenten des "Aktionär". Mit Mark Bristow habe Barrick zudem erstmals seit langem wieder einen CEO, der aktiv mit dem Kapitalmarkt kommuniziere. Vorbei seien die Zeiten, in den Barrick sich vielleicht ein- oder zweimal pro Jahr geäußert habe. Bristow kommuniziere die Pläne des Unternehmens offen. Das dürfte bei den Investoren und Fondsmanagern auf Gegenliebe stoßen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,78 EUR +0,87% (27.03.2020, 14:36)