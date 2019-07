Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (10.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Für Querelen habe zuletzt die geplante Komplettübernahme der Tochter Acacia Mining gesorgt. Tansanisas größter Goldminenproduzent sehe sich deutlich mehr wert als der von Barrick Gold angebotene Preis. Acacia habe nun noch einmal die Frist für ein formelles Angebot von Barrick verlängert - und zwar bis zum 19. Juli. Die bisherige Frist sei am Dienstag, 9. Juli abgelaufen. Die ursprüngliche Frist sei bis 18. Juni gegangen.Eine Auswertung des unabhängigen technischen Beraters SRK Consulting habe einen fairen Wert für die Acacia-Aktie von 271 Pence je Aktie ergeben. Barrick habe im Mai 0,153 Barrick-Aktien geboten, um die restlichen 36,1 Prozent an Acacia zu übernehmen. Lege man den Schlusskurs der Barrick-Aktie vom Dienstag, 9. Juli zugrunde, ergäbe sich ein Preis je Acacia-Minig-Aktie von 197 GBP. Dies werde als deutlich zu niedrig gesehen. Ein Minderheitsaktionär habe gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt: "271 Pence ist das absolute Minimum, das die übrigen Aktionäre akzeptieren werden."Barrick Gold habe derweil erklärt, dass das Unternehmen die Gespräche mit dem Acacia "Transaction Committee" fortgesetzt habe und man den Bereich von SRK Consulting prüfe. Anfang kommender Woche wolle sich der Goldproduzent mit Vertretern von Acacia und SRK treffen, um den SRK-Bericht und damit verbundene Fragen zu besprechen.Die Barrick Gold-Aktie habe seit Ende Mai 2019 eine starke Rally hingelegt - knapp 38 Prozent sei es aufwärts gegangen. Vor Kurzem sei sogar der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch bei 21,67 CAD gelungen. Nach dem starken Anstieg habe die Aktie zuletzt eine leichte Konsolidierung eingelegt. Nun scheine das Papier aber wieder an Fahrt zu gewinnen. Beflügelt werde die Aktie nicht zuletzt vom wiedererstarkten Goldpreis. Könne dieser seine Aufholjagd fortsetzen, dürfte auch die Barrick Gold-Aktie weiter überproportional zulegen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: