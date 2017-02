Kursziel

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Neutral Clarksons Platou Securities Jeremy Sussman 12.01.2017 21 Buy Jefferies & Co Christopher LaFemina 12.01.2017 24 Outperformer CIBC World Markets David Haughton 12.01.2017 18 Hold TD Securities Greg Barnes 30.01.2017 29 Buy Canaccord Genuity Tony Lesiak 06.02.2017

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (15.02.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) vor Quartalszahlen zu? 18 USD oder 29 CAD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 16. Februar seine Zahlen präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Canaccord Genuity, Tony Lesiak, in einer Aktienanalyse vom 06.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die Barrick Gold-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 28,00 auf 29,00 CAD angehoben. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor vertrete der Analyst Auffassung, dass bei der anstehenden Berichtssaison den Reserven und Ressourcen sowie den Kostenplanungen besondere Beachtung geschenkt werden dürfte. Generell dürfte es auf Grund der niedrigeren Gold- und Silberpreise in Q4 zu einem sequenziellen Margendruck gekommen seien.Im Durchschnitt könnte der Gewinn je Aktie um 40% gesunken sein. Unternehmen mit einem Engagement im Bereich der Basismetalle (z.B. Barrick Gold Corp.) könnten durch den sequenziellen Anstieg der Preise von Kupfer, Zink und Blei einen gewissen Ausgleich erfahren haben. Die von den meisten nordamerikanischen Produzenten in Bezug auf die Goldreserven angesetzten Preise dürften dem aktuellen Goldpreis hinterher hinken. Der mehrere Jahre zu beobachtende Trend von Reserven-Downgrades dürfte nun Geschichte sein. Erfolge bei der Exploration und die Veröffentlichung einer Vielzahl zu erwartender technischer Studien könnten bei vielen Produzenten zu Ressourcen-Wachstum führen.Der Analyst glaube, dass es auch bei Barrick Gold zu einem stärkeren Reserven- und Ressourcen-Wachstum kommen könnte. Zu möglichen Katalysatoren würden Updates von Alturas, Four Mile und Lagunas Norte gehören. Für Barrick Gold sei es im Hinblick auf M&A-Aktivitäten entscheidend Disziplin zu bewahren. Eine Rückkehr zum Modell "Wachstum um des Wachstums willen" dürfte erhebliche Kursrückgänge zur Folge haben. Angesichts der gut gefüllten Entwicklungspipeline sollte die Geduld des Managements belohnt werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: