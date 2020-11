Bonn (www.aktiencheck.de) - Getrieben durch erhöhten Konjunkturoptimismus und gestärkt durch neue Hoffnungen auf einen Coronavirus-Impfstoff, befinden sich die langlaufenden Zinsen in den USA im Aufwärtstrend, so die Analysten von Postbank Research.



Nicht nur habe die inflationsbereinigte Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen seit ihrem Allzeittief von minus 1,1 Prozent Ende August bereits um rund 0,3 Prozentpunkte zugelegt. Auch die Steigung der Zinsstrukturkurve habe wieder zugenommen. Dadurch biete sich Kurspotenzial bei Bankaktien, die im Zuge der Krise unter Druck geraten seien. Denn durch die anhaltend lockere Geldpolitik könnten sich Banken weiterhin günstig kurzfristig refinanzieren und würden von verbesserten Margen bei der Vergabe langfristiger Kredite profitieren. Auch würden im Zuge der Konjunkturstabilisierung die Sorgen der Anleger bezüglich Kreditausfällen nachlassen, und die Erwartungen an das Kreditwachstum würden steigen. Beides sollte die Performance stützen. (16.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.