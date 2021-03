Paris (www.aktiencheck.de) - Japans Wirtschaft präsentierte sich in den vergangenen Monaten äußerst freundlich, was auch Währung und Aktienmarkt zugutekam, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Im Zusammenhang mit Japans Währung dürfte auch der mögliche Strategieschwenk von Japans Notenbank von Bedeutung sein. Bislang hätten die Währungshüter ETFs gekauft, um die Märkte zu stützen. Das könnte bald wegfallen. Zwar würden sich die unmittelbaren Folgen auf den Aktienmarkt beschränken, doch dürfte der Wegfall derartiger Stimuli auch dazu führen, dass der Yen wieder gestärkt werde.Aktuell lege der Euro zum Yen noch zu. Würden aber weitere strengere Maßnahmen der Notenbank Japans folgen, könnte sich der Yen zum Euro auch wieder stärker behaupten. Da beide Volkswirtschaften aktuell ähnlich schlecht durch die Pandemie kommen würden, dürfte das Handeln der Notenbanken über den weiteren Verlauf der Währungen entscheiden. Bis dahin bleibe der intakte Aufwärtstrend von EUR/JPY maßgeblich. (07.03.2021/ac/a/m)