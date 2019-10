Dagegen habe der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Ticker-Symbol ABT) im dritten Quartal mit der Umsatzentwicklung enttäuscht. Bereinigt um Einmaleffekte habe das Ergebnis je Aktie die Analystenschätzung auf den Punkt getroffen. Abbott habe überdies den Rückkauf eigener Aktien für USD 3 Mrd. angekündigt. Die Aktie habe nach volatilem Verlauf 0,2% niedriger geschlossen.



Die Aktien von United Airlines Holdings (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) seien um 2,1% geklettert. Die Fluggesellschaft habe nicht nur mit dem bereinigten Gewinn die Analystenprognosen übertroffen, sondern habe auch den Ausblick angehoben.



Deutlich nach unten sei es für Workday (ISIN: US98138H1014, WKN: A1J39P, Ticker-Symbol: W7D) (-11%) gegangen. Nach einer Kapitalmarktveranstaltung des Anbieters von cloudbasierter Software für Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung hätten Analysten Sorge bezüglich des Wachstums im Personalmanagement-Geschäft geäußert.



Nachbörslich habe Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) starke Zahlen präsentiert und habe rund 10% zulegen können. IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) habe nach seinen Q3-Zahlen und dem fünften Umsatzrückgang in Folge hingegen 5% verloren. (17.10.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA legte gestern Nachmittag mit der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ein weiteres Finanzinstitut solide Geschäftszahlen vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Bank habe im dritten Quartal wegen eines Sondereffekts in Höhe von USD 2,1 Mrd. deutlich weniger verdient als im Vorjahr, die Erwartungen der Analysten aber dennoch übertroffen. Die Aktie habe um 1,5% zugelegt.