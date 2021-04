Wien (www.aktiencheck.de) - Die nach der Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), hat ihre Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) habe seinen Quartalsgewinn im ersten Quartal um 49% gesteigert. Der Vermögensverwalter habe von den steigenden Finanzmärkten und der Bereitschaft der Investoren profitiert, auf eine wirtschaftliche Erholung zu setzen. BlackRock habe einen Gewinn von USD 1,2 Mrd. oder USD 7,77 je Aktie verbucht. Die Aktien hätten um 12,1% zugelegt.PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP), der US-Snack- und Getränkekonzern, habe dank der festeren Nachfrage nach Chips, Limonaden und Haferflocken besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz sei im Quartal um 6,8% auf USD 14,82 Mrd. gestiegen und habe damit über den von Analystenerwarteten USD 14,55 Mrd. gelegen. Der Nettogewinn habe auf USD 1,71 Mrd. zugelegt und habe ebenfalls die Erwartungen in Höhe von USD 1,54 Mrd. übertroffen. Die Aktie habe nur leicht um 0,1% zugelegt. (16.04.2021/ac/a/m)