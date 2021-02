Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

28,90 EUR -2,18% (26.02.2021, 16:54)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

35,145 USD -2,18% (26.02.2021, 16:48)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (26.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BofA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Das US-Geldhaus habe jüngst durchwachsene Zahlen vorgelegt, aber immerhin Optimismus für 2021 verbreitet. Nun wolle die Bank of America ihr Personal in den verschiedenen Segmenten reduzieren, berichte Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das sollte der weiteren Gewinnentwicklung zuträglich sein. Genauso wie die jüngst gestiegenen US-Zinsen. Die Aktie könne davon am Freitag nicht profitieren.Nachdem die Bank of America fast ein Jahr lang - trotz der Corona-Pandemie - auf Stellenabbau verzichtet habe, sollten jetzt Mitarbeiter in den Bereichen Sales und Trading, Research, Investment Banking und Capital Markets dem Rotstift zum Opfer fallen. Die Kürzungen seien offenbar Teil der für die BofA typischen Runde von Personalveränderungen zu dieser Jahreszeit - nach Verteilung der Boni, heiße es.Das letzte Jahr sei eine Achterbahnfahrt für das Finanzinstitut gewesen. Nach dem pandemiebedingten Chaos und der anschließenden wirtschaftlichen Abkühlung sei die Rentabilität des Unternehmens schwer getroffen worden. Niedrigere Zinssätze und eine schwächelnde Kreditnachfrage hätten die Zinsmargen abschmelzen lassen. Obwohl das Handels- und Investmentbanking-Geschäft das Ergebnis etwas gestützt habe, habe dies nicht ausgereicht: So seien die Nettoerträge im Jahr 2020 um mehr als sechs Prozent gesunken.Nichtsdestotrotz habe das Jahr 2021 vielversprechend begonnen, da die jüngsten Corona-Impf-Fortschritte die Hoffnung auf eine schnellere wirtschaftliche Erholung nähren würden. Außerdem werde erwartet, dass sich die Nachfrage nach Krediten im zweiten Teil des Jahres allmählich verbessere - und das bei steigenden Zinsen. Die Rendite für 10-jährige US-Anleihen liege derzeit bei 1,46 Prozent. Daher dürfte die BofA in den kommenden Quartalen wahrscheinlich eine Verbesserung der Profitabilität erleben.Engagierte Anleger sollten die Gewinne bei der Bank of America-Aktie laufen lassen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bank of America-Aktie: