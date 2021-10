ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (18.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2021 sei ergebnisseitig erneut deutlich besser als erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür sei hauptsächlich die erneute Reduzierung der Kreditrisikovorsorge gewesen. Nachdem diese im letzten Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie überdurchschnittlich deutlich erhöht worden sei (2020: +11,32 (Durchschnitt 2014-2019: +3,22) Mrd. USD), habe die Bank in den ersten neun Monaten in 2021 rund 6,9 Mrd. USD aufgelöst. Unterstützt worden sei der Ergebnisanstieg durch einen starken Ertragsanstieg im Investment Banking (M&A-Geschäft zeige deutlichen Anstieg). Im Gegensatz zu J.P. Morgan habe Bank of America eine deutliche Verbesserung des Kreditgeschäfts aufgewiesen, was aufgrund der prozentualen Größe am Gesamtgeschäft einen stärkeren Einfluss auf die Gesamtzahlen gehabt habe.Aus Sicht des Analysten seien dies sowie das starke M&A-Geschäft auch die Gründe dafür gewesen, dass die Aktie den Handelstag (14.10.) mit einem Anstieg von 4,5% beendet habe. Er erhöhe seine Prognosen (EPS 2021e: 3,25 (alt: 3,17) USD; DPS 2021e: 0,78 (alt: 0,76) USD; EPS 2022e: 3,03 (alt: 2,95) USD; DPS 2022e: 0,89 (alt: 0,87) USD).Bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Bank of America-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 40,00 auf 50,00 USD angehoben. (Analyse vom 18.10.2021)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:40,00 EUR +0,09% (18.10.2021, 10:05)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:46,37 USD +2,88% (15.10.2021)