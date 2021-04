Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Der Nettogewinn sei in Q1 2021 gegenüber dem Vorjahr von USD 4,0 Mrd. auf USD 8,1 Mrd. gestiegen, was einem Gewinn je Aktie von USD 0,86 entspreche. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,66 je Anteilschein deutlich übertroffen worden. Im Ergebnis enthalten war eine außerordentliche, pauschale Auflösung von Risikovorsorgen in Höhe von USD 2,7 Mrd., welche aus den gesunkenen Kreditvolumen und den verbesserten makroökonomischen Aussichten resultiert, so der Analyst der RBI.Die Erträge hätten sich bei USD 20,8 Mrd. stabil gehalten (+0,2%), während die Kosten unter anderem wegen Covid-19-Effekte um 15% auf USD 15,5 Mrd. gestiegen seien. Die Nettozinserträge seien primär wegen niedrigerer Zinsen um 16% auf USD 10,2 Mrd. gesunken. Die Nettozinsmarge im Kundengeschäft (exkl. Global Markets Segment) sei im Jahresvergleich von 2,77% auf 1,90% und bezogen auf die Gesamtbank von 2,33% auf 1,68% gesunken. Neben den geringeren Zinsmargen und den gesunkenen Kreditvolumina (-8% im Kundengeschäft) hätten auch die gestiegenen Einlagen der Kunden (+25%) auf die Nettozinserträge gedrückt. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich im Jahresvergleich von 59% auf 68% erhöht. Solide habe sich wiederholt das Investmentbanking ("Global Banking") gezeigt, wo die Einnahmen um satte 62% auf USD 2,25 Mrd. zugelegt hätten. Robust habe sich angesichts der freundlichen Finanzmarktentwicklung weiterhin auch der Handel mit Anleihen (+22% auf USD 3,3 Mrd.) und Aktien (+10% auf USD 1,8 Mrd.) im Geschäftsfeld "Global Markets" gezeigt.Das infolge der Covid-19-Pandemie gesunkene Zinsniveau schlage sich in rückläufigen Nettozinsmargen nieder, zumal abreifende Ausleihungen zu geringeren Renditen wiederveranlagt werden müssten. Der jüngste Renditeanstieg spreche für zumindest eine Stabilisierung der seit mehreren Quartalen stagnierenden Margen. Bank of America zeichne sich durch eine besonders hohe Zinssensitivität aus. Diese habe Bank of America zuletzt mit USD 8,3 Mrd. an Zusatzerträgen bei einer Parallelverschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte beziffert.Im Berichtsquartal seien alles in allem Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 1,9 Mrd. aufgelöst worden, nachdem im Vorjahresquartal noch USD 4,8 Mrd. hätten dotiert werden müssen. Die effektiven Abschreibungen hätten sich mit USD 823 Mio. (Q1 2020: USD 1,12 Mrd.) weiterhin auf einem niedrigen Niveau gehalten. Der Anteil der notleidenden an den gesamten Krediten sei sogar auf 0,37% gesunken (Q1 2020: 0,46%). In puncto Vorsorgen für künftige Kreditausfälle oder einer Verschlechterung des Kreditumfelds sehe der Analyst Bank of America gut gerüstet, zumal die Rückstellungen hierfür trotz der Auflösungen in den letzten beiden Quartalen mit USD 16,2 Mrd. noch immer weit über dem Ausgangswert von vor der Pandemie (Q4 2019: USD 9,4 Mrd.) stünden.Die im fortgeschrittenen Ansatz berechnete Kernkapitalquote habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q4) um 0,1 Prozentpunkte auf 13,0% erhöht, während die Leverage Ratio leicht von 7,2% auf 7,0% zurückgegangen sei. Damit habe die Bank einen komfortablen Puffer zur Abfederung etwaiger Restrisiken, die im Nachlauf auf den konjunkturellen Einbruch im Vorjahr schlagend werden könnten. Des Weiteren ergebe sich dadurch auch mehr Spielraum zur Vornahme von Ausschüttungen. Über das regulatorische Minimum hinausgehend verfüge Bank of America über USD 35 Mrd. an überschüssigen Eigenmitteln, wovon USD 25 Mrd. über einen nicht näher definierten Zeitraum in den Rückkauf eigener Aktien investiert werden sollten.Dass die Bank of America-Aktie vom jüngsten Rekordergebnis allerdings nicht mehr sonderlich profitieren konnte zeigt, dass im Kurs schon sehr viel Konjunkturoptimismus eingepreist ist, weshalb Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung mit "Halten" bestätigt. Das Kursziel von USD 40,80 (zuvor: USD 37,40) basiere auf einem Dividenddiscount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity