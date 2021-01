ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (20.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die nach der Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America, habe ihre Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Der Nettogewinn sei in Q4 2020 gegenüber dem Vorjahr von USD 7,0 Mrd. auf USD 5,5 Mrd. gesunken, was einem Gewinn je Aktie von USD 0,59 entspreche. Die Markterwartungen hätten hierfür bei USD 0,55 je Anteilschein gelegen. Die Erträge seien um 10% auf USD 20,1 Mrd. gesunken und die Kosten hätten sich um 5% auf USD 13,9 Mrd. erhöht. Die Nettozinserträge seien wegen des niedrigeren Zinsniveaus um 16% auf USD 10,3 Mrd. gesunken. Solide habe sich weiterhin die Investmentbanking-Sparte gezeigt, wo die Erträge um satte 26% auf USD 1,9 Mrd. hätten zulegen können. Im Gesamtjahr 2020 habe Bank of America bei Erträgen von USD 85,5 Mrd. (2019:USD 91,2 Mrd.) unter dem Strich einen Gewinn von USD 17,9 Mrd. (2019: USD 27,4 Mrd.) verdient.Im Berichtsquartal seien Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 828 Mio. aufgelöst worden, wodurch sich diese unter dem Strich auf niedrige USD 53 Mio. reduziert hätten (Q4/2019: 941 Mio.). Die Abschreibungen hätten sich auf USD 881 Mio. belaufen, nach USD 959 Mio. im Vergleichsquartal 2019. Insgesamt habe sich der Anteil der notleidenden Kredite an den gesamten Krediten bei niedrigen 0,54% gehalten (Q4 2019: 0,36%). Die im fortgeschrittenen Ansatz berechnete Kernkapitalquote habe sich gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozentpunkte auf 12,9% erhöht, während sich die Leverage Ratio von 6,9% auf 7,2% verbessert habe.Die letzte Empfehlung zu Bank of America lautete auf "halten", so Aaron Alber und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.01.2021)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:26,99 EUR -0,11% (20.01.2021, 08:29)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:32,77 USD -0,73% (19.01.2021)