Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

34,565 EUR +0,92% (11.06.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

41,86 USD +0,41% (11.06.2021, 22:10)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (12.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BofA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Brian Moynihan sei seit zehn Jahren CEO der Bank of America und habe seitdem Beachtliches geleistet. Er habe den US-Finanzkonzern saniert und zurück in die Erfolgsspur gebracht. Eine Herzensangelegenheit sei ihm dabei die Digitalisierung in der Bank und innovative Produkte für die Kunden gewesen. Nun gebe es Gerüchte, dass er vor dem Absprung stehen könnte.Als Moynihan 2010 das Ruder bei der Bank of America übernommen habe, sei die US-Bank am Taumeln gewesen. Ihr ehemaliger CEO habe sie plötzlich verlassen, als sich Skandale und Untersuchungen im Zusammenhang mit einer großen Übernahme entfaltet hätten. Der Aktienkurs sei abgestürzt und die Bank habe noch unter den Nachwehen der globalen Finanzkrise 2008/09 gelitten. Seitdem habe Moynihan nicht nur das Schiff in Ordnung gebracht, sondern auch die Bank of America umgestaltet, so dass sich Analysten, Branchenvertreter und einige Investoren fragen würden, was - und wer - als nächstes komme.Moynihan habe keine unmittelbaren Pläne, die Bank zu verlassen, aber so wie seine Amtszeit weitergehe, so werde auch das Rätselraten darüber, wer ihn ersetzen werde, immer größer. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Kandidaten, die als klare Spitzenkandidaten gegolten hätten, seien zu alt geworden, während diejenigen, die kürzlich in das Managementkomitee der Bank of America befördert worden seien, zu frisch aussehen würden.Die US-Bank selbst kommentiere das nicht. Nur wenige würden erwarten, dass die Bank of America in nächster Zeit einen detaillierten Nachfolgeplan vorlegen werde, aber eine langwierige Suche könne riskant sein, weil die besten Leute ungeduldig werden und gehen könnten, so Quellen gegenüber Reuters. Moynihan habe seine eigene Nachfolgeschlacht zum Teil aufgrund seiner juristischen Expertise gewonnen. Er habe Jahre damit verbracht, haarige regulatorische Untersuchungen und Klagen zu lösen, einschließlich eines 17 Mrd. USD schweren Vergleichs mit dem US-Justizministerium im Jahr 2014. Er habe auch auf Kostensenkungen und die Integration eines Gewirrs von Geschäften gesetzt, die die Bank of America aus Deals über zwei Jahrzehnte hinweg geschafft hätten.Zuletzt habe die Bank of America-Aktie aufgrund der höher als erwarteten Inflationsrate in den USA nachgegeben. Mittelfristig könnte das allerdings zu steigenden Zinsen und somit mehr Einnahmen für das Institut führen. Investierte Anleger könnten nochmal nachkaufen, denn 2021 könnte das höchste Wachstum der letzten Jahrzehnte in Amerika und dementsprechend gute Geschäfte hervorbringen. Zuvor sollte jedoch abgewartet werden, ob die GD200 um 34 USD halte. Ein Stopp werde bei 26 Euro platziert, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bank of America-Aktie: