Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

34,23 EUR -1,24% (01.06.2022, 16:44)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

36,50 USD -1,88% (01.06.2022, 16:33)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (01.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BoA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die Bank of America-Aktie habe zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden. So habe der US-Banken-Titel seit Anfang vergangener Woche rund zehn Prozent an Wert gewonnen. Zum einen spiele dem zinssensitiven Geldhaus die Zinswende in die Karten, zum anderen stünden die Analysten der Aktie positiv gegenüber.Mike Mayo von Wells Fargo etwa habe die Bank of America (BoA) als seine erste Wahl für ein "günstiges Bankinvestment" bezeichnet. Der US-Analyst bestätige in einer aktuellen Notiz sein "Übergewichten"-Rating für das Papier, wie CBNC am Mittwoch berichte.Der Banken-Titel sei selbst dann aussichtsreich, wenn man eine Rezession einkalkuliere. Sein Kursziel laute 66 Dollar. Demnach hätte die BoA-Aktie satte 78 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom US-Schlusskurs (37,20 Dollar) am gestrigen Dienstag."Der Aktionär" sei für seine laufende Empfehlung nach wie vor positiv gestimmt. Da die FED die Zinssätze in diesem Jahr noch mehrfach anheben werde, dürfte die Bank of America einen signifikanten Anstieg der Nettozinserträge verzeichnen.Die Aktie ist daher eine sichere Bank für alle, die von steigenden Zinsen in den USA profitieren wollen, so Carsten Kaletta. Das Kursziel laute 50,00 Euro. (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link