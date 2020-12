NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

29,06 USD +0,52% (04.12.2020, 16:09)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (04.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Konjunktursensible Aktien würden seit Anfang November eine Megarallye an der Börse erleben. Dazu würden auch Banktitel in Europa und in den USA gehören. Gerade jene Institute, die im herkömmlichen Kreditgeschäft eine starke Stellung hätten, würden von einer Konjunkturerholung im kommenden Jahr kräftig profitieren. Dazu gehöre auch die Bank of America.Im laufenden Jahr habe die Bank für faule Kredite rund 20 Milliarden Dollar in der Risikovorsorge zurückgestellt. Das entspreche 0,6 Prozent aller vergebenen Darlehen und sei etwas mehr als der Durchschnitt der Peers von 0,5 Prozent. Der Anteil der Not leidenden Kredite am Gesamtportfolio mache zudem nur 0,2 Prozent aus, wohingegen die Konkurrenten durchschnittlich bei 0,3 Prozent lägen.Die Bank sei somit eher konservativ unterwegs bei der Beurteilung der möglichen Ausfälle im Retailgeschäft. Das sei ein gutes Zeichen, zumal ein Teil der Rückstellungen im kommenden Jahr für Dividenden oder Aktienrückkäufe wieder ausgeschüttet werden könnte. Das wäre dann der Fall, wenn es doch nicht zu einer Pleitewelle in der Wirtschaft komme, da die Regierung mit Hilfsmaßnahmen massiv gegensteuere. Der neue US-Präsident Joe Biden habe in der Tat schon ein großes Konjunkturprogramm in Planung.Die Aktie stehe nach wie vor an einer wichtigen Weggabelung: Würden die Widerstände bei 30,14 und 31,17 Dollar geknackt, dann rücke der Abwärtstrend vom Frühjahr bei 33,70 Dollar in den Fokus. Werde die Linie nachhaltig überwunden, wäre das ein starkes Kaufsignal. DER AKTIONÄR setzt seit zwei Wochen auf den Wert und hat ein Ziel von 32,00 Euro ausgegeben. Anleger sollten bei der Bank of America-Aktie den Stopp bei 15,50 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,885 EUR +0,36% (04.12.2020, 16:06)