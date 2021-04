ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (15.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Bank of America (BofA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bank of America habe klasse Zahlen vorgelegt. Man habe ein paar Milliarden zurückgeholt. Im letzten Jahr seien die großen US-Banken dazu verdonnert worden, Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle zu bilden. Das habe die Ergebnisse belastet. Jetzt würden diese ganzen Gelder wieder zurückfließen. Bank of America habe etwa 2,5/2,7 Mrd. USD aktiviert. Abgesehen von den Rückstellungen laufe es aber halt so gut. Das Investment Banking sowie das Privatkunden-Geschäft würden nämlich brummen. Bei der Bank of America-Aktie sieht es so aus, als wenn sie ein neues Hoch machen könnte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:31,785 EUR -4,58% (15.04.2021, 17:13)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:38,29 USD -3,99% (15.04.2021, 16:59)