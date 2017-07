ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (23.07.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Die operative Entwicklung in Q2 2017 sei insgesamt solide verlaufen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Nettozinsmarge sei aber überraschend gefallen. Rießelmann halte an seinen Prognosen fest.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Bank of America-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 23 USD bekräftigt. (Analyse vom 21.07.2017)Börsenplätze Bank of America-Aktie:20,455 EUR -0,20% (21.07.2017, 17:35)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,80 USD -0,58% (21.07.2017, 22:00)