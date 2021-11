Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (18.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) weiterhin fest.Banco Santander zähle seit 21 Jahren zum Dow Jones Sustainability Index und rangiere dort aktuell unter den Top 10. Zwischen 2019 und Q3/2021 habe das Institut in Summe EUR 51,2 Mrd. an "grünen Finanzierungen" mobilisiert und sei auf gutem Wege, das angepeilte Volumen von EUR 120 Mrd. bis 2025 bzw. EUR 220 Mrd. bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Bis 2030 wolle Banco Santander keine Finanzdienstleistungen mehr für Energieversorger erbringen, bei denen mehr als 10% des Umsatzes durch den Einsatz von thermischer Kohle erzielt würden sowie für alle übrigen Kohleminenbetreiber.Banco Santander sei geografisch hervorragend diversifiziert. Europa habe im Jahr 2020 rund 37% zum Konzerngewinn beigesteuert, Nordamerika 21% und Südamerika 42%. Dadurch sei man vergleichsweise weniger dem anhaltenden Niedrig- bzw. Negativzinsumfeld in der Eurozone ausgesetzt, wo die EZB ihre ultra-expansive Geldpolitik wohl noch lange beibehalten werde.Die Erträge seien in den ersten neun Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 8% auf EUR 34,6 Mrd. und die Kosten um 4% auf EUR 15,8 Mrd. gestiegen. Das Aufwand/Ertrag-Verhältnis habe sich im Jahresvergleich um 1,2 Prozentpunkte auf außerordentlich niedrige 45,6% verbessert, womit man im europäischen Spitzenfeld rangiere. Die Mitbewerber würden hier meist Quoten zwischen 50% und 60% aufweisen. Bezogen auf das dritte Quartal hätten sich Erträge und Kosten um 6% bzw. 5% erhöht.Unter dem Strich hätten die Spanier in den ersten neun Monaten 2021 einen Gewinn von EUR 6,38 Mrd. eingefahren (+87% im Jahresvergleich). Bezogen auf das dritte Quartal habe ein Gewinn von EUR 2,17 Mrd. (+23%) zu Buche gestanden, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,91 Mrd. klar übertroffen worden seien.Im Berichtszeitraum habe Banco Santander Risikovorsorgen von per Saldo EUR 5,97 Mrd. (-34% im Jahresvergleich) dotiert. Die Abnahme spiegele die konjunkturelle Erholung wider. Die Quote der notleidenden Kredite sei im Jahresvergleich um vier Basispunkte auf 3,18% gesunken und sei zwar höher als bei anderen europäischen Mitbewerbern, was aber angesichts der Ausrichtung auf renditeträchtigere Wachstumsmärkte bzw. Emerging Markets nicht verwunderlich sei. Immerhin sei deren Bedeckung durch Risikovorsorgen mit 74% auch deutlich höher. Alles in allem seien die Risikokosten um 37 Basispunkte auf 0,90% (2020: 1,28%) der ausstehenden Kredite gesunken.Wie im September angekündigt, wolle Banco Santander vorab in Summe EUR 1,7 Mrd. vom Gewinn 2021 an die Aktionäre rückführen. Davon sollten EUR 841 Mio. auf Aktienrückkäufe entfallen und der Rest als Zwischendividende (EUR 4,85 Cent je Aktie) ausgeschüttet werden. Die Höhe der Schlussdividende 2021 werde im ersten Quartal 2022 bekannt gegeben.Auf Konzernebene seien im Q1-Q3 2021 54% (Q1-Q3 2020: 44%) der Erträge über digitale Kanäle (z.B. Online-Banking) erwirtschaftet worden. Die "digitale Kundenbasis" habe sich im Jahresvergleich um 13% auf 47 Millionen erhöht. Die Kosten für die Erbringung von Bankdienstleistungen könnten dadurch massiv gesenkt werden. Beim Net Promoter Score, welcher die Kundenzufriedenheit messe, rangiere man in sieben Märkten unter den Top 3.Sowohl auf der Ertrags- wie auch auf der Kreditrisikoseite befinde sich Banco Santander ganz klar auf Erholungskurs. Die globale konjunkturelle Erholung führe zu einem signifikanten Abklingen des Ausfallsrisikos und stärke die Kreditnachfrage. Mittel- bis langfristig überzeuge die Analysten der Raiffeisen Bank International AG bei Banco Santander der starke Fokus auf margenträchtigere Wachstumsmärkte (wie z.B. Lateinamerika). Diese würden zwar einen höheren Anteil von problembehafteten Krediten mit sich bringen, wofür die Spanier aber auch entsprechend mehr Vorsorgen gebildet hätten. Die geografische Diversifikation ermögliche eine bessere Absorption des Niedrigzinsumfelds in Europa, zumal die Reinvestitionsrenditen aus abreifenden Ausleihungen in der Eurozone viel niedriger seien und damit Druck auf die Zinsmargen ausüben würden.Des Weiteren überzeugt uns die nach wie vor attraktive Bewertung, weshalb wir sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel mit EUR 3,75 bestätigen, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Banco Santander-Aktie. Dieses basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 18.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: