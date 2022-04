Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (26.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Die spanische Bank habe zum Start ins Jahr von den anziehenden Zinsen stark profitiert. Unter dem Strich sei für das erste Quartal ein Gewinn von gut 2,5 Mrd. Euro gestanden und damit 58% mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Dienstag mitgeteilt habe. Das sei auch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet worden.Zur guten Geschäftsentwicklung im ersten Quartal hätten besonders die gestiegenen Erträge beigetragen: Mit 12,3 Mrd. Euro hätten sie rund 8% höher als ein Jahr zuvor gelegen. Der Zinsanstieg etwa in Großbritannien komme der Bank zugute, denn damit würden auch ihre Margen im Kreditgeschäft steigen.Sorgen würden dem Management indes die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs bereiten. So habe die Bank für mögliche Kreditausfälle 2,1 Mrd. Euro zurückgelegt und damit 5% mehr als ein Jahr zuvor. Banco Santander-Chefin Ana Botín sehe in der breiten regionalen Aufstellung ihres Instituts gerade derzeit eine Grundlage für weiteres Geschäftswachstum.Der heutige Kursrutsch schmerze natürich, stelle aber für mutige Dividendenjäger eine durchaus interessante Einstiegsgelegenheit dar. Der Stopp sollte bei 2,45 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link