Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,2445 EUR -2,77% (27.10.2021, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,2675 EUR -3,23% (27.10.2021, 16:05)



ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (27.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Das spanische Finanzinstitut habe nach einem guten zweiten Quartal nun auch das dritte Jahresviertel erfolgreich abgeschlossen. Dabei habe Santander die Gewinnprognosen der Analysten übertroffen und sei auch mit Blick auf das Gesamtjahr überaus optimistisch. Die Aktie könne davon aber nicht profitieren.Die Zahlen seien gut und auch der Ausblick überzeuge. Grund für das heutige Minus dürften vielmehr Gewinnmitnahmen sein. So habe die Banco Santander-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Mit einem Plus von fast 30% in diesem Jahr gehöre sie auch zu den besten Standardwerten der Eurozone. Für investierte Anleger gelte das einfache Prinzip: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen. Das Kursziel laute 5 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2021)(Mit Material von Santander)Börsenplätze Banco Santander-Aktie: