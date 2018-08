ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF) ist nach Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Als international tätige Bank verfügt Santander mit über 102 Millionen Kunden, die in rund 14.400 Filialen betreut werden, über das größte Filialnetz weltweit.



Das Geschäftsmodell der Santander Gruppe mit Banco Santander als Muttergesellschaft an der Spitze zeichnet sich durch eine breite und solide Aufstellung mit weltweiter Präsenz aus. Diese geografische Diversifizierung führt dazu, dass herausfordernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf den Märkten einzelner Länder das Gesamtergebnis der Gruppe nicht wesentlich beeinflussen.



Die einzelnen Tochtergesellschaften agieren im Hinblick auf Liquidität und Kapital autonom, unterliegen den lokalen Regeln sowie der lokalen Gesetzgebung und werden von den jeweiligen nationalen Behörden kontrolliert. Sie stellen somit Banken nach nationalem Recht dar.



Durch das verfolgte Geschäftsmodell kann Santander eine Kernkapitalquote von ca. 10% ausweisen und zählt gemäß den Kriterien der europäischen Bankenaufsicht zu den solidesten wie auch solventesten Banken in Europa.



Santander gehört zu den europäischen Banken, die zu keiner Zeit öffentliche Finanzhilfen benötigt haben bzw. in Anspruch nehmen. (13.08.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Banco Santander: Deutlicher Kursrutsch - Bankenkrise 2.0? AktienanalyseSpanische Banken haben in etwa 82 Mrd. Euro an die Türkei verliehen und hängen als Geldgeber bei der aktuellen Krise weit mit drin. Entsprechend reagierten spanische Geldinstitute nervös auf die jüngsten Entwicklungen, Aktien fielen deutlich zurück - allem voran das Papier von Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, Nasdaq OTC-Symbol: BCDRF), so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Türkische Zentralbank möchte zwar gegen die ungebremste Liraschwäche vorgehen, Investoren aber würden durch eine ungeahnt starke Kapitalflucht immer mehr Druck aufbauen. Ausländische Banken würden Kreditausfälle fürchten, die Aktien würden fallen! Wie die Notenbank in Ankara mitgeteilt habe, seien die Reserveanforderungen an bestimmte Währungsgeschäfte heruntergeschraubt worden. Zudem seien den heimischen Geschäftsbanken zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte angeboten worden. Die Geldhäuser könnten sich zudem zusätzliche Mittel in Fremdwährung leihen, fraglich nur von wem.So schlimm sei das Gesamtbild noch nicht, aber die Alarmierung der EZB spreche schon für die Qualität der Krise. Dem Wertpapier der Banco Santander würden diese Nachrichten überhaupt nicht gut bekommen, das Papier sei im heutigen Handel sogar auf ein frisches 18-Monatstief zurückgefallen. Hierdurch könnte sich für kurzfristig orientierte Anleger eine gute Short-Chance ergeben, trotzdem würden die Börsen politisch getrieben bleiben und sich entsprechend volatil präsentieren. Positive Nachrichten seien derzeit nicht zu vernehmen, wodurch ein Short-Engagement durchaus zu rechtfertigen wäre. Technisch stehe das Papier derzeit vor einem weiteren Verkaufssignal.Für furchtlose Anleger ergebe sich mit dem Rückfall unter die letzten Jahrestiefs von 4,46 Euro nun die Möglichkeit an einem weiteren Wertverlust der Banco Santander-Aktie zunächst auf 4,18 Euro zu partizipieren, darunter sollte sich der Abgabedruck sogar bis auf 3,89 Euro ausweiten.Für den Fall einer überraschenden Trendwende und Kursanstiegs mindestens über 4,90 Euro könnte die Aktie von Banco Santander kurzfristig in den Bereich von 5,15 Euro zulegen. Spätestens an dem Widerstandsband von 5,50 Euro dürfte jedoch wieder Schluss mit steigenden Kursnotierungen sein. Dafür wiegt die Hürde zu viel, als dass sie selbst bei einer positiven Nachrichtenlage direkt durchbrochen werden könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.08.2018)Börsenplätze Banco Santander-Aktie:Xetra-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:4,4485 EUR -2,16% (13.08.2018, 14:09)Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:4,462 EUR -2,94% (13.08.2018, 14:17)