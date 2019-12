TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das kanadische Unternehmen könne mit einem neuen Auftrag von einem europäischen Bushersteller punkten. Van Hool aus Belgien habe 20 FCveloCity-Brennstoffzellen-Module für Busse für die niederländischen Stadt Groningen geordert. Finanzielle Unterstützung erhalte Van Hool dabei vom JIVE2-Programm (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe). Im Rahmen des Projektes sollten in 14 europäischen Städten 152 Brennstoffzellen-Busse auf die Straße gebracht und die dazu benötigte Infrastruktur aufgebaut werden. Die Brennstoffzellen-Module plane Ballard Power Systems, im Jahr 2020 zu liefern.Die Ballard Power Systems-Aktie besteche mit einer unfassbar hohen Relativen Stärke. Anleger sollten aber weiter von aktiven Käufen trotz des neuen Auftrages absehen, denn die Bewertung bleibe sportlich, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:5,956 Euro +2,87% (04.12.2019, 13:32)