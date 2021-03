Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

19,865 EUR +11,29% (09.03.2021, 18:27)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

23,54 USD +11,30% (09.03.2021, 18:12)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die starke Korrektur der letzten vier Wochen bei der Ballard Power Systems-Aktie scheine gestoppt zu sein. Wie die Kanadier mitgeteilt hätten, habe der Brennstoffzellenproduzent einen großen Folgeauftrag eines Busherstellers erhalten.Die Ballard Power Systems-Aktie habe seit Beginn der Korrektur Anfang Februar fast 50 Prozent an Wert verloren und sei dabei unter das charttechnisch wichtige Dezember-Hoch bei 24,60 Dollar gerutscht.Der branchenweite Aufschwung und der bekannt gegebene Folgeauftrag von Wrightbus beflügle die Ballard Power-Aktie am Dienstag. Der nordirische Hersteller von Omnibussen bestelle bei Ballard Power 50 Brennstoffzellenmodule für den Antrieb von Brennstoffzellen-Elektrobussen.Durch den Folgeauftrag werde das beiderseitige Vertrauen zwischen Ballard Power und Wrightbus untermauert.Nach der wochenlangen Korrektur reagieren Anleger positiv auf die Nachricht und greifen bei der stark gebeutelten Ballard Power Systems-Aktie zu, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". In den kommenden Tagen gelte es die 100-Tage-Linie bei 24,54 Dollar und das Dezember-Hoch bei 24,60 Dollar in Angriff zu nehmen. (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link