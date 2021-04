Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

17,50 EUR +3,52% (23.04.2021, 16:10)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,90 USD +2,80% (23.04.2021, 15:55)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

26,16 CAD +2,91% (23.04.2021, 15:57)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Immer mehr Unternehmen würden sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben. Doch wie umwelt- und sozialverträglich die Firmen tatsächlich wirtschaften würden, sei für Investoren zum Teil nur schwer nachprüfbar. Ballard Power gehe mit gutem Beispiel voran und habe am Donnerstag seinen zweiten jährlich erscheinenden "Environmental, Social and Governance (ESG) Report" vorgelegt.Der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen beschreibe darin die Leistungen des Unternehmens im Jahr 2020 in Schlüsselbereichen, die für die langfristige Nachhaltigkeit von Bedeutung seien. Außerdem werde das kontinuierliche Engagement für mehr Transparenz und ökologischen Fortschritt in der Brennstoffzellenindustrie dargestellt.Im Rahmen der Unternehmensinitiative "Mission Carbon Zero 2030" verpflichte sich Ballard Power bis 2030 klimaneutral zu werden. Dabei würden die emissionsfreien Brennstoffzellenprodukte, das auf Nachhaltigkeit basierende Geschäftsmodell und starke Governance-Praktiken eine wichtige Rolle spielen. Das ermögliche es dem Unternehmen, langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft beizutragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: