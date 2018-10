Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,25 EUR +1,25% (31.10.2018, 10:25)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,66 USD +3,68 (30.10.2018, 21:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (31.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Nach US-Börsenschluss werde der Brennstoffzellen-Spezialist Ballard Power die Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnen. Befänden sich die Kanadier auf einem guten Weg, endlich nachhaltig und vor allem profitabel zu wachsen? Für den vergangenen Berichtszeitraum würden die Analysten jedoch unverändert mit roten Vorzeichen rechnen.Für die Monate Juli bis September würden die Experten von einem Verlust von 3 US-Cent je Ballard-Aktie ausgehen. Auf der Umsatzseite werde mit 29 Millionen Dollar gerechnet, nach rund 32 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Wichtig werde im Rahmen der Zahlen der Ausblick auf das laufende Quartal und eine mögliche Konkretisierung der Prognose.Geprägt gewesen sei das dritte Quartal vor allem durch den "historischen Deal" mit Weichai Power sowie der fortgesetzten Umstrukturierung per Sparten-Verkauf. Technologisch habe Ballard Power mit einer neuen Brennstoffzelle im September aufgetrumpft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: