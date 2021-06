Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (07.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie habe eine schwache Woche hinter sich. Nach der starken Erholungsbewegung der letzten vier Wochen sei diese Verschnaufpause jedoch nicht überraschend gekommen. Charttechnisch sehe die Lage für Trader noch immer hochspannend aus.Nachdem sich die Abwärtsbewegung Anfang Mai nochmals beschleunigt habe und der Wert dabei eine Kurslücke zwischen 17,11 und 20,15 Dollar aufgerissen habe, sei es am Tief bei 12,80 Dollar zum Rebound gekommen. Obwohl der Ballard Power Systems-Aktie in der vergangenen Woche der Sprung über die untere Gap-Kante geglückt sei, sei der Ausbruch - wie vom AKTIONÄR vermutet - aufgrund mehrerer Kontraindikatoren ausgeblieben. Denn das niedrige Handelsvolumen sowie der stark überkaufte Stochastik-Indikator hätten die Gegenbewegung bereits angekündigt.Inzwischen habe der kanadische Titel neue Kraft getankt. Der Indikator sei wieder im neutralen Wertebereich. Könne sich der Kurs nun am heutigen Montag über der Gap-Kante bei 17,11 Dollar halten und im Laufe der Handelswoche die mehrfach angelaufene Hürde bei 18,30 Dollar überwinden, sei weiterhin mit einem Gap-Close zu rechnen.Für Trader bleibt der Wert daher interessant, der klassische Anleger macht weiterhin einen Bogen um die Ballard Power Systems-Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: