Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

16,285 EUR +2,32% (12.10.2020, 12:30)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

18,82 USD +6,63% (09.10.2020, 22:00)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

24,69 CAD +6,01% (09.10.2020, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Das Unternehmen habe seine Forschungspläne für die nächsten vier Jahre bekannt geben. Die Ziele seien klar: Die Kosten sollten runter, Haltbarkeit und Leistung rauf. Die bisher in die Forschung und Entwicklung der Brennstoffzellen-Technologie investierte Summe von 1,5 Mrd. Dollar dürfte daher weiter steigen.Die wichtigsten Ziele im Überblick:- Die Maximalleistung solle von 4,3 Kilowatt je Liter (2020) auf 5,3 Kilowatt je Liter (2024) steigen.- Die Lebensdauer der Brennstoffzelle solle von aktuell 30.000 auf bis zu 50.000 Betriebsstunden ansteigen.- Ein Kaltstart solle zünftig auch bei -40 Grad Celsius möglich sein, statt wie bisher -28 Grad Celsius.Durch die Ausweitung der Produktionskapazitäten (Stichwort Economies of Scale) sowie dem Einsatz effizienterer Materialien wolle Ballard Power die Kosten um 70 Prozent reduzieren. Gelinge dies, würde sich Ballard Power im Wettbewerb mit anderen Brennstoffzellenherstellern einen klaren Vorteil verschaffen.Die Ballard Power-Aktie habe in den vergangenen Handelstagen eine starke Kursrally hingelegt. Auch zum Wochenauftakt notiere der Titel im vorbörslichen US-Handel deutlich fester. Auf dem weiteren Weg nach oben gelte es nun, die Hürde bei 19,17 Dollar nachhaltig zu überwinden. Im Anschluss könnte ein Angriff auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,61 Dollar erfolgen.Gelingt der Ausbruch, könnten weitere Käuferschichten bei Ballard Power zuschlagen und den Aktienkurs beflügeln, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR siehe beim Rivalen Plug Power jedoch mehr Potenzial. (Analyse vom 12.10.2020)