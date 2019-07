NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,00 USD -1,48% (03.07.2019, 19:00)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,23 CAD -1,88% (03.07.2019, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Ballard Power Systems-Aktie befinde sich in einer spannenden charttechnischen Ausgangslage. Seit Ende Mai bilde das Papier eine Dreiecksformation aus. Die Entscheidung, in welche Richtung dieses Bild aufgelöst werde, sollte sich in den kommenden Tagen fallen. Für Trader sei dies eine spannende Ausgangssituation, um einen Trade mit der volatilen Ballard Power Systems-Aktie zu wagen.Schaffe die Ballard Power Systems-Aktie den Ausbruch aus dem Dreieck nach oben, könnten ausnahmslos mutige Anleger neue Long-Positionen eingehen. Wer investiert sei, spekuliere auf dieses Szenario und sollte spätestens beim Unterschreiten der Marke von 3,40 USD die Reißleine ziehen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:3,59 EUR +0,76% (04.07.2019, 08:55)