Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

20,59 EUR +4,60% (11.03.2021, 12:39)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

23,49 USD 0,00% (10.03.2021, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



NASDAQ-Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Herstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe am Donnerstag die Zahlen zum vierten Quartal 2020 vorgelegt. Nachdem die Wasserstoff-Werte in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten seien, sei das Zahlenwerk mit hohem Interesse erwartet worden. Zur Enttäuschung der Anleger seien die Umsatzprognose und Gewinnerwartung verfehlt worden.Im abgelaufenen Quartal habe Ballard Power Systems ein bereinigtes EBITDA von minus 14,5 Mio. USD bei einem Umsatz von 28,6 Mio.USD erzielt. Die Bruttomarge habe sich auf 20% belaufen. Der Verlust je Aktie habe 0,05 USD betragen.Im gesamten Geschäftsjahr habe Ballard Power Systems einen Bruttoumsatz i.H.v. 103,9 Mrd. USD erwirtschaftet und damit 2% weniger als im Vorjahr. Der Nettoverlust belaufe sich auf 49,5 Mio. USD bzw. 0,20 USD pro Aktie.Anleger seien aufgrund der Vergangenheit durchwachsene Quartalszahlen gewohnt. Dementsprechend falle die Kursreaktion verhalten aus. Es gelte weiterhin, dass Ballard Power Systems mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Mrd. Euro hoch bewertet sei. Dass die Verantwortlichen keine Prognose abgegeben hätten, erhöhe das Risiko von zukünftigen negativen Überraschungen. Nur für spekulativ ausgerichtete Kurzfrist-Trader sei der Wert interessant, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link