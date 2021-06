Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.

Der kanadische Konzern habe im Rahmen des Fuel Cell Vehicle Congress (FCVC) in Schanghai eine neue Kooperation bekannt gegeben. Ballard Power Systems habe dort einen mehrjährigen Zuliefer- und Entwicklungsvertrag für Brennstoffzellen mit dem US-Industriekonzern W. L. Gore & Associates unterzeichnet.

Ballard Power Systems habe sich eigenen Angaben zufolge für die Zusammenarbeit mit Gore entschieden, weil das US-Unternehmen eine lange Innovationsgeschichte und eine jahrzehntelange Expertise in der Membrantechnologie (PEM) vorweisen könne. Zudem würden beide Gesellschaften bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten.

Gore habe die erste kommerziell eingesetzte Membran für Pkws produziert und habe seit 1994 die Leistung von PEM für andere Anwendungen weiterentwickelt. Außerdem ermöglichte die fortschrittliche Technologie der GORE-SELECT Membran kompaktere, haltbarere und leistungsstärkere Brennstoffzellen, die die Lebensdauer des Energiesystems verlängern sollten.