Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (11.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Der (positive) Nachrichtenstrom reiße nicht ab: Nachdem Ballard Power zuletzt frisches Geld über die Börse eingesammelt habe, hätten die Kanadier nun eine weitere Kooperation mit einem anderen US-Unternehmen aus dem Wasserstoff-Sektor gemeldet. Außerdem wolle Ballard Power heute die Zahlen zum vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres präsentieren.Wie DER AKTIONÄR berichtet habe, habe Ballard Power den Kursanstieg der vergangenen Handelstage genutzt, um sich bis zu 630 Millionen Dollar zu beschaffen. Der Kurs sei daraufhin deutlich eingeknickt. Dass die Aktie heute bereits vor Präsentation der Quartalszahlen wieder aufdrehe, habe einen Grund: Ballard Power habe einen Entwicklungsvertrag mit Chart Industries für Onboard-Wasserstofflösungen für die Schwerlastmobilität geschlossen.Fortan an würden beide Unternehmen gemeinsam eine Systemlösung entwickeln, die einen Brennstoffzellenmotor mit integrierter Speicherung und Verdampfung von flüssigem Wasserstoff ("LH2") für die Transportindustrie umfasse. Dieses Antriebssystem solle fortan in Bussen, Lkws, Schienenfahrzeugen und Schiffen zum Einsatz kommen.Die Meldung, dass Ballard Power zukünftig mit Chart Industries kooperiere und dabei den LKW- und Schienenverkehr ins Visier nehme, sei stark. Dennoch gilt es, die Quartalszahlen abzuwarten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: