Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,621 EUR +1,61% (07.10.2019, 12:03)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,98 USD +4,18% (04.10.2019)



TSX-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

6,65 CAD +4,23% (04.10.2019)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie Deutschland:

PO0



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (07.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Die Aktien von Ballard Power und PowerCell hätten in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally auf das Börsenparkett gelegt. Die starke Performance der beiden Hot-Stocks sei den vom AKTIONÄR kreierten E-Mobilität Wasserstoff Index zugutegekommen. Bei 117,07 Punkten habe der Index vor Kurzem ein neues Rekordhoch erreicht. Sei der jüngste Rücksetzer eine Kaufchance?Für Langfrist-Investoren, die an den Durchbruch des Energieträgers glauben würden, in jedem Fall. Der Vorteil des Index: Das Risiko, welches gerade von kleinen, unprofitablen Playern wie Nel oder Ballard Power ausgehe, werde auf mehreren Schultern verteilt.Inzwischen beherberge der Index aufgrund der erfolgreichen Übernahme von Hydrogenics durch eine Cummins-Tochter zwar nur noch neun Mitglieder. An den guten Aussichten der verbliebenen Unternehmen Air Liquide, Linde, Nel, PowerCell, Hexagon Composites, ITM Power, Plug Power, Ballard Power und SFC Energy habe sich dadurch aber nichts geändert. Je nach Risikoneigung können Anleger an der Performance der Papiere partizipieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2019)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: