Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (12.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Brennstoffzellentechnik Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Seit dieser Woche herrsche Klarheit: Die Übernahme von Hydrogenics durch eine Tochter des Motorenherstellers Cummins sei erfolgreich über die Bühne gegangen. Rund 290 Mio. Dollar (15 Dollar je Aktie) lasse sich der Aufkäufer die Wasserstoff-Technologien der Kanadier kosten. Rücke nun Ballard Power in den Fokus? Ohne nennenswerte Neuigkeiten von Unternehmensseite sei die Aktie in jedem Fall nach dem Vollzug der Hydrogenics-Übernahme kräftig gestiegen.Mit Weichai Power und Broad Ocean seien rund 30% aller Anteile von Ballard Power in den Händen chinesischer Investoren. Und in China nehme das Thema Brennstoffzelle erst so richtig Fahrt auf. Das Umfeld für Ballard Power passe, auch wenn von Unternehmensseite zuletzt der Newsflow etwas eingeschlafen sei. Die Ballard-Bullen hätten einen wichtigen Widerstand aus dem Markt genommen und das Papier auf ein neues 52-Wochen-Hoch getrieben.Charttechnisch glänze die Ballard Power Systems-Aktie mit einer hohen relativen Stärke. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben und auf eine anhaltende Dynamik im Sektor setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2019)Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:4,54 EUR +1,05% (12.09.2019, 08:52)